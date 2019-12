Daniela Darcourt se apunta en El Fiestón de Año Nuevo

Es la mejor voz femenina de la salsa y ahora la más sensual. La popular cantante de salsa Daniela Darcourt está en su mejor momento y cierra el 2019 con una gran proyección internacional, además de una renovada figura que sus miles de seguidores podrán apreciar este 31 de Diciembre en el gran Fiestón de Año Nuevo 2020 de Plaza Norte que reunirá a los mejores exponentes de la salsa y la cumbia.

La cantante confesó que viene llevando una dieta especial desde hace más de un mes y hoy los resultados se pueden apreciar en las sensuales fotos que publico en su cuenta de Instagram. “Hay mucha gente que me ha escrito y aprovecho para hacerlo, he bajado 7 kilos y medio”, reveló la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Tras pasar por una penosa enfermedad que le impidió cantar unos meses, Daniela compartió un mensaje en Instagram comentando sobre el balance que tuvo durante este 2019. “A días de que se termine un año donde caminar no ha sido nada fácil, donde hacerme fuerte y tomar decisiones fue la única salida… Se va el mejor año de mi vida y no tengo más que agradecerle por todo lo que he vivido…”, escribió.

“Ahora más que nunca estoy lista para seguir caminando… ¡Sonrían siempre, VAMOS POR MÁS!”, escribió la cantante que recientemente fue nombrada como jurado en el programa ‘Yo soy kids’ donde comparte mesa con Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

EN EL FIESTÓN DE AÑO NUEVO

Daniela Darcourt será una de las figuras del gran Fiestón de Año Nuevo 2020 que será este 31 de Diciembre desde las 9:00 p.m en Plaza Norte de Independencia. Junto a ella estarán Josimar, Maricarmen Marín, Corazón Serrano, Los 5 de Oros y Agua Azul. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.