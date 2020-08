Dr. Massé brindó recomendaciones para reutilizar las mascarillas

Compartir Facebook

Sin duda, la mejor arma para hacerle frente a la COVID-19 es la prevención. Por ello, el Dr. Armando Massé nos recordó la importancia de utilizar las mascarillas y brindó consejos para reutilizarlas.

“Lo ideal sería usar una mascarilla por día. Pero ahora la gente no tiene plata, hay mucho desempleo, no se puede gastar 20 o 40 soles al día. Además, todos tratan de utilizar su mascarilla lo máximo que se pueda. Hay que usar mascarilla sí o sí. Es un tremendo error no usarla, pero es lo mismo no usarla que utilizar una que no sirva”, sostuvo Massé.

Además, dio algunos detalles de la N95. “Por ejemplo, la N95 no solo tiene filtro, sino que al final le hacen un baño electrostático para que las partículas de nuestra respiración se queden en esa capa. Si lavas la mascarilla, se malogra”, destacó el conductor de Médicos en Acción.

Debido a que existen circunstancias en donde el dinero no alcanza, el Dr. Massé dio recomendaciones para reutilizar las mascarillas, teniendo en cuenta que el virus solo resiste en las superficies durante tres días.

“Te sacas la mascarilla y la pones en una caja de cartón. En tres días, esa mascarilla ya va a estar desinfectada. Por eso mi consejo es que te compres tres mascarillas buenas, haz una buena inversión, y usa una un día, después te la sacas y la guardas. Usas la segunda, y lo mismo. Con las tres mascarillas vas haciendo un ciclo. Debes usar la mascarilla, porque este mes va a ser horrible, muy difícil, van a haber muchos contagios”, puntualizó el reconocido galeno.

Como se recuerda, luego de semanas de lucha, el Dr. Armando Massé logró derrotar a la COVID-19, por ello, a pesar de que bajo recomendación médica aún no puede hablar mucho y mucho menos exponerse, aprovecha un espacio de su programa, para día a día, brindar ayuda y recomendaciones a sus pacientes.

