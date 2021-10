«Él me dijo que vendrá de EE.UU. y se casará conmigo», dijo María Fe sobre Josimar

Compartir Facebook

Una historia de nunca acabar, según una persona que logró grabar la conversación entre María Fe por celular se escuchó decir que el salsero vendría a casarse con la joven madre.

Ya no piensa seguirle el juego al cantante, pues María Fe Saldaña se encontraría más segura que nunca de no querer retomar su relación con Josimar a pesar de que este le haya prometido boda a su retorno al Perú.

Las cámaras de Amor y Fuego fueron las responsables de lanzar al aire tremenda declaración de la joven sobre su ex pareja dejando a más de uno con la boca abierta.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo”, se le escucha decir a María Fe en el celular.

Pues al parecer el salsero quiere re conquistar el corazón de la jovencita quien recientemente anunció su embarazo a pesar de que Josimar ya había sido señalado como infiel al lucirse con una misteriosa rubia en una reunión familiar.

A pesar de las promesas del cantante María Fe no estaría considerando regresar con Josimar después de las jugadas que le hizo a nivel nacional.

“Yo no sé con quién se va casar, con mi alma porque yo no me voy a casar con él”, se le escuchó decir a la joven madre.

Josimar se luce con joven rubia y deja indirecta para María Fe: “Tú te lo pierdes”

Josimar Fidel no hace caso a las críticas de la supuesta infidelidad hacia Maria Fe Saldaña y se mostró muy feliz acompañado de una rubia. Este video fue compartido en su cuenta de Instagram.

Al parecer el salsero habría llevado a la joven a la celebración del cumpleaños de su mamá donde se lució muy emocionado, cantando su popular tema ”Tú te lo pierdes” y que sería una indirecta para su ex pareja.