Elías Montalvo asegura que no fue obligado a regresar a EEG en muletas

Tras la fuerte caída en el programa de competencia Esto es Guerra el ‘chico reality’ afirmó que volvió al escenario por voluntad propia y no porque lo hubieran obligado la producción del canal.

Después de haberse caído casi 40 metros de altura al haberse roto su cuerda de vida en un juego extremo de EEG Elías Montalvo volvió a la competencia más recargado que nunca pero con ciertas dificultades para poder desarrollarse con normalidad.

Es el caso de las muletas pues lo ayudan a poder desplazarse, sin embargo Elías declaró que s e encuentra en terapias para estar a su 100% en los enfrentamientos. Además recalcó que nadie lo obligó a regresar fue por voluntad propia el retornar a la pantalla chica.

«La primera semana estaba encerrado y si usaba muleta era porque yo quería y no es que me hayan dicho. Ahora ya empecé con mis terapias físicas y puedo caminar normal… Eso no es así, yo me estoy recuperando rápido y eso es un milagro. Yo estoy yendo al programa (Esto es guerra) por mi voluntad», sentenció Elías Montalvo.

Sus inicios

Asimismo, Montalvo recordó como fue su primera aparición en Tv pues era un chico bastante ‘pilas’ que deseaba tener un espacio en donde reconozcan su buena vibra.

«Estoy agradecido con la Chola por haberme dado la oportunidad. Yo empecé en la barra dando aplausos y luego fui haciendo de extra y, como era terco, para hacer más presencia ahí, llegué a ser anfitrión», relató.

Elías Montalvo salió a defender a ‘Esto es Guerra’ tras su accidente: “Una falla le puede pasar a cualquiera”

A pesar del terrible accidente que sufrió Elías que pudo acabar con su vida, el tiktoker lo toma como un simple error que pudo pasar en cualquier momento.

Elías Montalvo se pronunció después de dejar la clínica en la que se estuvo recuperando tras su caída de casi 15 metros de altura en ‘Esto es Guerra’. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y Elías solo terminó con lesiones leves.

“Tengo un ángel de la guardia que me cuida siempre. Doy gracias a la vida por hablar con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros por los mensajes y las visitas que he recibido… Agradezco, el apoyo de la gente, todos sus mensajes que me mandan”, comentó Elías.