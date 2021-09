“Es mi ser especial”: Vania Bludau templadaza de Mario Irivarren

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La participante de ‘Reinas del show’ Vania Bludau abrió su corazón y contó cómo inició su relación con Mario Irivarren y lo bien que se llevan ahora como pareja. Ella destaca que son como amigos y algo más.

“Mario es mi ser especial, nos conocemos desde hace 11 o 12 años junto con Diana y otros chicos que están en distintos programas del canal. Sé que es raro vernos juntos pero lindo porque tenemos una amistad linda y ante todo somos amigos”, comenzó diciendo Vania que sacó todo su romanticismo a flote.

También puedes ver: “Soy lo que soy por ustedes”: Tony Succar y su emotivo mensaje a sus padres

“Somos pareja, yo lo amo mucho pero tambie´n somos amigos y eso hace la relación mucho más fuerte. Yo no quería (tener una relación con él), porque nunca he mezclado una amistad con una relación pero me di la oportunidad”, contó la modelo.

Sin embargo, en el comienzo, Vania comentó que le puso las cosas claras a Mario Irivarren, quien la cortejaba. “Quieres un pasatiempo, quieres salir, ¿qué quieres? Yo soy muy frontal y eso es lo mejor porque no estás como que tibia”, agregó la bailarina.

También te puede interesar: “La verdad, yo no quería regresar a Perú”, dijo Sheyla cuando conoció a Sir Winston

Vania Bludau no quiere que Mario Irivarren bese a sus compañeras en ‘La Academia’

Vania Bludau no aguanta pulgas y así se lo hizo saber a su novio, Mario Irivarren. Y es que la bailarina dijo que ella no ha prohibido, pero sí le dejó en claro a la ‘calavera coqueta’ que él no tiene porqué besar a ninguna de las chicas de EEG.

Dado que dentro de EEG se formará un nuevo ‘reality’ llamado ‘La Academia’, y que ya se han visto algunos avances como el tremendo ‘chape’ entre ‘Rous’ y Pancho, Vania no quiere arriesgarse a eso. Es por eso que le puso el ‘parche’ a la producción de ‘Esto es Guerra’ y dijo que no quiere ninguna de esas escenitas con su novio.

“Mario jamás ha tenido ninguna clase de actuación, no ha actuado jamás en su vida, yo creo que no debería besar a nadie puesto que no tiene ninguna clase de actuación”, comentó Vania y por eso no debería hacer ese tipo de escenas.

“Creo yo que no te pueden invitar a un programa donde su contrato principal es competir y que le digan ‘chápate con ella’. No”, dijo Vania así que no le pasará una a la ‘calavera coqueta’.

MIRA TAMBIÉN: “Yo soy ese tatuaje que no se te borra”: Hugo García y su indirecta a Mafer Neyra