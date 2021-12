‘Eso Tilín’: Esta es la triste historia del pequeño que se volvió viral en TikTok

Compartir Facebook

Luis Ángel Carrasco tiene 8 años y es el niño que se volvió popular en TikTok con el video de “Eso Tilín”, y se animó a contar su historia de vida.

Luis Ángel Carrasco alcanzó la fama a sus cortos 8 años por el famoso video originario de la plataforma TikTok en la que hace un baile de danza de tijeras, alentado por un hombre que reconoció la picardía del pequeño. Ese video data de hace 4 años atrás, pero no fue hasta este año que se compartió en redes y rápidamente se volvió viral.

El pequeño actualmente tiene 8 años y es un apasionado de la danza de tijeras, pues su abuelo también estaba involucrado con el mundo de la danza. Es por eso que Luis Ángel asegura que quiere convertirse en un danzante profesional.

Lamentablemente, pese a la popularidad que ganó con el video, ‘Tilín’ padece serios problemas económicos, y muchas carencias en otros aspectos del estilo de vida. El único familiar que tiene, es su abuela que se dedica a la venta de comida en un local.

La abuelita le dedicó unas tiernas palabras a ‘Tilín’ para definir qué tipo de aprecio le tiene al pequeño: “Él es mi todo, es mi fuerza, mi motivación día a día”, expresó la “mamita” de ‘Tilín’.

¿De dónde salió el apodo ‘Tilín’?

El pequeño explicar que su apodo se lo colocó su fallecido abuelo, a quien cariñosamente llamaba “papá”, puesto que fue la única figura paterna que tuvo. El “papá” de ‘Tilín’ falleció a causa del virus y eso le rompió el corazón al pequeño.

“Yo le extraño mucho. Cuando mi papá se murió, lloré fuerte. Yo sé que él está me viendo desde el cielo. Yo no le veo, pero él si me puede ver”, expresó el popular ‘Tilín’.

