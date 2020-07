Compartir Facebook

La conductora Gisela Valcárcel es una de las figuras de televisión que casi siempre se muestra sin maquillaje y sin filtros en sus redes sociales. Sin embargo, en su última publicación los cibernautas cuestionaron la apariencia de la ‘Señita’ y comentaron que se le ve mayor, desatando la incomodidad de la rubia.

El hecho ocurrió cuando una usuaria comentó en la foto de Instagram de la presentadora de televisión: “Como pasan los años”, a lo que Gisela respondió: “Para todos, eso es bueno. Algunos partieron y no pueden contar años, pero tú y yo estamos vivas, aunque pasen los años jajaja no te traumes por esas tonterías. La vida es tan bonita que pensar en que la gente permanecerá joven siempre es ocioso”.

Asimismo, la figura de América Televisión pidió a sus seguidores que le compartan fotos donde aparecen de pequeños, pues desea saber que aprendieron a lo largo de sus vidas.

“Hace unos días puse un post donde hablaba con mi niña interior, mucha gente le ha encantado la idea. Porque no pones tu foto cuando era niña o niño y me etiquetas, ¿qué aprendiste?”, indicó.

COCINÓ Y LLEVÓ VÍVERES A LOS MÁS NECESITADOS

Hace unas semanas la conductora se mostró feliz de formar parte de la campaña social de ‘América hoy’ y llegó a El paraíso (San Juan de Lurigancho), con diversos donativos para los pobladores. En un inicio la figura de televisión manifestó estar sorprendida por el orden que existe en la gente al momento de recibir los víveres.

Asimismo, la rubia visitó a Angelito, un niño con discapacidad, para regalarle unos zapatitos ortopédicos como se lo había prometido anteriormente.

“Me quedé muy ligada a tu historia de lucha, de valor, me encantan las historias de la gente que no se queda en el estado de víctima, sino que sale adelante, como ustedes, gracias por permitirme llegar. Angelito, te conocí a través de la televisión, con Renzo (Schuller), y esto es para ti porque me dijo tu mami que necesitabas unos zapatitos ortopédicos”, dijo la rubia, quien en su próxima visita prometió llevarle al pequeño un andador.

