Gisela Valcárcel mandó mensaje para Carmona

Ante las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel quien confesó que la separación con su ex esposo Javier Carmona fue dolorosa y que ha logrado perdonarlo, su amigo Carlos Cacho, cree que las confesiones de la rubia son para que los hijos del ex gerente le hagan llegar el mensaje a su expareja.

-Gisela comentó que ya perdonó a Javier Carmona ¿Te sorprendió que hable sobre su ex esposo?

Que persona le puede tener rencor a una persona que está en ese estado (vegetal), hay que tener compasión. Pasaron 12 años y yo me quedé sorprendido, ¿por qué después de 12 años animarse a hablar?

-¿Tú que la conoces por qué crees que lo hizo?

De repente Gisela pensará que alguno de esos chicos (los hijos de Javier Carmona) que conoce bien, le trasmitirán a su papá en alguna visita: ‘Gisela ha dicho esto de ti, que no te guarda rencor, que no te tiene remordimiento y que todo está bien’, y eso seguramente en ese estado te calma un poco. Yo que la conozco, me imagino que por ahí irá ella.

-¿Crees que Juan Manuel Vargas se echó para atrás en ‘EVDLV’ por las amenazas de Tilsa Lozano?

Si el titular era el ‘Loco’ Vargas en ‘El valor de la verdad’ me imagino que el otro titular con Tilsa era peor.

-¿Por miedo a Tilsa?

No lo sé, no sé hasta qué punto estaban avanzadas las conversaciones para que el ‘Loco’ se siente, no sé hasta qué punto esa información era tan concreta, pero lo que Tilsa dijo era un camión de concreto jajaja.

-¿Consideras que lo que hizo Tilsa fue un estate quieto?

¿Qué miedo no? A mí me dio frío, me asusté. (V. Rondón)