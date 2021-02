Hermana de Flavia Laos jura que no se ha operado y es ‘100% natural’

Compartir Facebook

Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, causó polémica en redes sociales luego de anunciar que en ningún momento se operó el rostro, sino que es 100% natural, pese a que los cambios se notan entre fotos de su pasado y las actuales que muestra en su cuenta de Instagram.

“La mayoría de mi infancia estuve muy subida de peso hasta hace no mucho. Este video es de hace años atrás”, comentó ella.

“¿Tienes alguna cirugía en tu rostro?”, por otro lado le preguntaron a lo que ella respondió “Falso! Esta carita es 100% natural”.

«Muchos me preguntaron si me operé la nariz al ver mi video de hace 3 años cuando estaba subida de peso, así que déjenme aclarar la confusión. Cuando uno está subido de peso se pone cachetón. Cuando me bajé de peso mis cachetes bajaron a la par y ahora mis facciones se lucen más.”, aclaró.

«La misma razón por la cual la gente piensa que también me aumenté labios. Aclaro por última vez no me he hecho la rino ni puesto bótox en los labios. No tiene nada de malo hacérselo, yo siempre digo que uno es dueño de su propio cuerpo y hace con él lo que quiere pero me preguntan si yo lo he hecho y la respuesta es no”, enfatizó.

FLAVIA FELIZ POR HABER CONVIVIDO CON PATO EN CUARENTENA

Luego de la crisis sentimental que vivieron hace unas semanas, parece que la relación de la actriz Flavia Laos y el guerrerito Patricio Parodi va mejor que nunca.

“No (convivimos permanentemente), pero sí convivimos un mes porque me agarró la pandemia en su casa y no me podía mover de casa en casa, pero fue super lindo porque él está todo el día en su computadora. Fue muy bonita la convivencia. Todos me dijeron: ‘con la convivencia te darás cuenta como es’, pero en verdad me encantó”, señaló Flavia.

En entrevista con ‘Estas en todas’ contó, además, que su madre y la de Patricio se conocieron hace unos meses y se llevaron de maravilla.

