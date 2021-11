Compartir Facebook

La modelo compartió en redes sociales las varias razones por las que no se mostraba en redes con su anillo de matrimonio.

Ivana Yturbe y Beto da Silva parecían estar en el mejor momento de su relación desde la llegada de su bebé. Sin embargo, los usuarios notaron que hace algún tiempo Ivana no se mostraba en redes utilizando su anillo de matrimonio, y por eso creyeron que había problemas en la parejita.

Pero Ivana quiso calmar las aguas y tranquilizar a sus seguidores para explicar que no hay problemas entre ella y Beto. Por el contrario, ella reveló las razones por las que dejó de utilizar su anillo de matrimonio desde hace varias semanas.

“Paso por aquí para decir unas cosas, gracias de verdad a las personas que crearon los filtros porque estas ojeras (que tengo) son terribles. Me han estado diciendo ¿qué ha pasado?, ¿Por qué ya no usas tu anillo de casada? Me lo saqué un par de semanas antes de dar a luz, estaba muy hinchada y ya no me entraba”, explicó.

“Así que me lo quité y ya no me lo puse porque me daba miedo cargar y manipular a Almu, con el anillo sentía que le iba a cortar o le iba a hacer algo, la cosa es que ahora lo uso de día y por las noches todavía me lo quito”, agregó Ivanita. Asimismo, en las historias en las que explicó las razones de su anillo, se dejó ver usándolo y muy tranquila.

La modelo compartió en redes sociales lo que sintió después del primer mes de vida de su pequeña hija, Almudena.

Ivana Yturbe está viviendo momentos inolvidables junto a su esposo, Beto da Silva, después del nacimiento de su pequeña hija. La pareja sin duda está más enamorada que nunca, y así lo demuestra en las redes sociales.

Sin embargo, dada la llegada de su bebé, Ivana y Beto han tenido que alejarse un poco de las redes, por lo demandante que es cuidar a un bebé. Es por eso que Ivana se animó a conversar con sus seguidores después de la celebración del primer mes de su hija, Almudena.

Ella reveló lo que ha sentido en el primer mes siendo mamá y cuidando a su bebé. “’Almu’ ha estado con tetitis todo el día (…) El primer mes fue súper demandante y complicado, de hecho aún lo sigue siendo. Pero ya un poco más organizada, con un poquito más de cancha prometo estar más activa por aquí (Instagram)”, señaló Ivana.

Asimismo, la modelo aprovechó para agradecer a todos los que felicitaron a su bebé por su primer mes. Ivana agradeció también las lindas palabras y consejos que le envían siempre sus seguidores de las redes sociales.

“Quería agradecerles a todos por sus saludos y su buena onda por el día de ayer, fue un día súper lindo y especial para mí. Gracias también por vivir todo esto conmigo, sé que he estado alejada pero siempre estoy pendiente de las cosas lindas que me escriben”, expresó.

