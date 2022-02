Josimar: “Fui ambulante en la Av. Abancay, vendía pollo y marcianos”

Compartir Facebook

El salsero realizó una reciente entrevista en la que confesó detalles no conocidos de su infancia como vendedor ambulante, antes de conseguir fama.

Josimar Fidel se animó a hablar con un medio local sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional. El salsero reveló que en su etapa de niñez y adolescencia tuvo que trabajar duro y lo hizo en las calles de Lima.

“Yo me fui a trabajar al Mercado Central, en Gamarra. Fui ambulante en la Av. Abancay. Trabajé en la playa vendiendo pollo deshilachado y marcianos. He hecho de todo”, reveló al principio. El salsero asegura que no fue por un tema de necesidad, sino porque le gustaba ser independiente económicamente.

“No era porque me faltaba, mis papás gracias a Dios siempre trabajaron. Los dos eran policías. Siempre trabajaron para darnos lo mejor a nosotros, pero Josimar era un niño que le gustaba trabajar que me gustaba ser independiente de niño y por eso me iba con mi primo a trabajar a todos lados, para ganarnos un sol y dos soles para irnos al Nintendo a jugar. No era por necesidad sino porque éramos”, señaló.

“Mis padres, mi papá me motivaba porque era amante de la música. Mi mamá no tanto porque ella quería que fuera profesional, y lo fui, Soy diseñador de interiores titulado, pero al menos le di el cartón a mi mamá para que me deje ser feliz con mi música”, agregó.

El salsero habló recientemente con un medio local y ante el regreso de Gisela a las pantallas, quiso dejar en claro que él no volverá a uno de sus concursos.

Josimar Fidel fue uno de los ganadores del ‘Artista del Año’ en el 2021 y parece tener claro que su paso por ese tipo de programas llegó a su fin tras conseguir la victoria. Él brindó una reciente entrevista a un medio local, en el que le consultaron la posibilidad de regresar al ‘Artista del Año’.

“¿Para qué voy a regresar? Si ya gané… Ya no hay premio más grande para el que ha ganado.”, expresó ante la interrogante.

Sin embargo, no quiso cerrar las puertas a una posible convocatoria pero para ser uno de los jurados del programa. “Descarto volver al programa como participante, como jurado podría ser, pero ganar dos veces ya sería pulpo”, comentó.

