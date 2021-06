¡Lamentable! Profesor deja carta antes de morir por el virus a sus alumnos

Compartir Facebook

A pesar de haber recibido la primera dosis contra el virus nadie imaginaría que dos meses después el reconocido profesor perdiera la vida de manera lamentable.

Guillermo Migliorini de 27 años procedente de Argentina, Mar de Plata era un profesor excepcional y no sólo será recordado por su labor como docente sino porque dejo una significativa carta.

«La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación”, decía una de las líneas de su carta.

Sus palabras inundaron las redes sociales por ser palabras de aliento y superación a pesar de el encontrarse en un estado delicado.

Contenido de la carta

«Anoche entré en internación porque no saturaba bien. Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan, y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías», se puede leer en la carta.

Asimismo, cuestionó a las personas que creen que todo este escenario de pandemia es solo una fachada para crear terror.

Cuando el joven profesor afirma que lo que esta viviendo no se lo desea a nadie pero aún así mantiene la esperanza de mejorar.

Al finalizar su carta menciona ser más consientes con los niños y jóvenes que asisten a sus clases de manera presencial ya que se ven más expuestos.

Hizo un llamado a todas las personas para que se cuiden y no pierdan la humanidad que nos caracteriza para estar siempre dispuestos a ayudar a quien más lo necesita.

Muertes en Argentina

Argentina esta bordeando los dos millones de muertos por este virus y más de 23 mil casos confirmados.

Las restricciones aun se mantienen pero no son acatadas por la mayoría de la población que aun hace caso o miso de las reglas sanitarias.