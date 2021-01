Compartir Facebook

El Miss Perú es el certamen de belleza más importante del país y son muy pocas las participantes que se animan a prepararse para este concurso y una de ellas es Luciana Fuster.

Es así que esta vez, Luciana Fuster confesó las ganas que tiene de concursar en el Miss Perú, sin embargo esperará un par de años para prepararse y hacerlo como se debe.

Además, contó cuál es la idea que tiene en mente y cómo es que planea llevarla a cabo: “Siempre se me pasa por la cabeza ser Miss Perú, pero está dando vueltas y se va. Yo siempre dije que en algún momento quería postular… Ya me siento preparada para concursar en el Miss Perú, pero me gustaría más preparación todavía. Es una responsabilidad enorme, estás representando a un país a nivel mundial”.

Además, explicó que prefiere preparase para un trabajo complicado como este, pues sabe que es bastante agotador y que hay que dejar la vida habitual de lado.

Lo que si dejó claro es que parece estar en sus planes el poder postular al certamen, pero su máximo sueño es lograr coronarse como la nueva Miss Perú.

Por otro lado, respecto a su vida amorosa, la joven indicó que por ahora prefiere estar soltera y descarta por completo retomar una relación con su expareja

