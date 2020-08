LX. Policiales al vuelo: Las calientitas del parte local

Compartir Facebook

Entérate de lo último.

Domingos hay fútbol

El Torneo Apertura se podrá jugar el día de inmovilización social. Gobierno dio el visto bueno y aprobó la solicitud de la FPF.

Tras la solicitud de parte de la Federación Peruana de Fútbol para que «los clubes profesionales puedan desplazarse durante la inmovilización social obligatoria los días domingo», ayer el Gobierno dio el visto bueno y aprobó dicha petición.

«Consideramos favorable lo solicitado por la organización (…) en vista del riesgo que podrían generar hinchadas de los clubes profesionales», se puede leer en el comunicado.

Además, se dejó en claro que la FPF deberá «coordinar directamente con la Policía Nacional a fin de obtener la aprobación correspondiente, toda vez que es dicha institución la encargada de brindar los permisos y garantías correspondientes durante el desarrollo de los espectáculos deportivos».

Por su parte, la Liga 1 de Fútbol Profesional, indicó: «A propósito de las gestiones de FPF ante el Gobierno, recibimos la autorización de organización de partidos de la Liga 1 los domingos. Continuamos nuestro compromiso de pedir a las hinchadas acatar las normas y alentar desde casa».

Hoy comienza la octava fecha

Con 3 partidos. Cristal-Alianza el más atractivo.

Hoy se inicia la octava fecha del Torneo Apertura con tres encuentros a disputarse en el Estadio Nacional, siendo el más importante el Sporting Cristal contra Alianza Lima que se juega desde las 2:15 p.m.

Este partido, tienes muchos atractivos, siendo uno de ellos el debut del técnico chileno Mario Salas al frente de los íntimos que tendrá como rival al equipo que salió campeón en el año 2018.

Con respecto al cuadro celeste viene de golear por 4-1 a Sport Boys, donde los dirigidos por Roberto Mosquera, mostraron un gran nivel. Los otros partidos de hoy son Binacional vs. Cantolao, desde las 11:00 a.m. y el Deportivo Municipal vs. Cienciano (6:00 p.m.).

El ‘Tigre’ ya escogió a tigrillos

Gareca presentará el viernes la lista de convocados.



La FPF señaló que este viernes 28 desde el mediodía, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de jugadores convocados para un proceso de entrenamientos que se dará a partir del lunes 31.

«Cumpliendo los protocolos de bioseguridad de la FPF, anunciamos la conferencia de prensa virtual del profesor Ricardo Gareca, quien dará a conocer la lista de convocados para el proceso de entrenamiento del equipo mayor que se realizará del lunes 31 de agosto al sábado 5 de setiembre», señaló la FPF en redes sociales.

Recordemos que la FIFA suspendió precisamente la fecha FIFA de setiembre, por lo que no habrá encuentros amistosos ese mes.

Ruidíaz el mejor en la MLS

Tras su brillante actuación la noche del domingo, donde anotó dos goles en el triunfo de su equipo, el Seattle Sounder por 3-0 sobre el Portland Timbers de Andy Polo, el delantero nacional integró el once ideal de la fecha y fue escogido como el mejor futbolista de la sexta jornada en la MLS.

No quieren a Lapadula

El preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo señaló que el nombre de Gianluca Lapadula no se encuentra entre las posibles reemplazos de Paolo Guerrero. «No es peruano. No es elegible para la selección. Nuestras energías están puestas en los que sí son elegibles», afirmó.

Peruanos jugaron en el FC Emmen

El FC Emmen cayó por la mínima como local ante su similar del PEC Zwolle en partido de práctica. Miguel Araujo y Sergio Peña jugaron como titulares. El primero fue el capitán y jugó todo el encuentro, mientras que el volante llevó la número 10, pero solo actuó 45 minutos.

