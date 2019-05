Magaly Medina le pone la cruz al español Antonio Pavón por insultarla

La periodista Magaly Medina decidió revelar que Antonio Pavón también la insultó cuando la conductora salió en defensa de la madre de su hijo, Sheyla Rojas. Según la popular ‘urraca’, la amistad con el español llegó a su fin, luego que el torero le escribió mensajes insultándola vía WhastApp.

“Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito”, precisó Magaly quien decidió no responder al mensaje ya que se pondría a la misma altura que su ex ahijado.

“¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó el respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido en mi casa”, sostuvo.