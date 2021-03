Mayra Goñi anuncia que se queda a vivir en Miami por buen tiempo

Compartir Facebook

Se quedará buen tiempo en Miami (EE.UU.). Así lo anunció la actriz y cantante Mayra Goñi en sus redes sociales, luego que sus vacaciones en tierras gringas fueran puestas en tela de juicio por la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ por sus fiestas vip en exclusivos hoteles.

Mediante sus historias de Instagram, la también influencer confesó que ahora no tiene ni tiempo para arreglarse. “Estoy con estos lentes porque ni el filtro me arregla el ‘cacharro’ en estos momentos de mi vida”, señaló entre risas.

“Les cuento que después de un día ajetreado… No saben todo lo que he tenido que hacer, para los que no saben me he mudado un tiempito aquí, a Miami”, confesó Goñi que un primer momento dijo que solo se encontraba de viaje en Estados Unidos.

“He tenido que hacer muchas cosas sola que no pensé que yo podía hacer, como ir de compras solita al supermercado y no calcular que no tengo a nadie que me ayude y que tengo 100 mil bolsas que cargar, eso no lo había calculado”, afirmó la actriz de la recordada serie ‘Los Vílchez’ que está buscando la internacionalización musical.

“Voy a prender esta velita a mi Señor de los Milagros, voy a rezar todas las noches y pedirle muchas cositas que quiero que se hagan realidad, que se cumplan”, contó Mayra.