“Meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan”, le dice Rodrigo a Luciana

Los conductores de ‘Amor y Fuego» le dieron ‘con palo’ a la chica ‘reality’ Luciana Fuster tras los rumores de un supuesto romance con Patricio Parodi.

Esta vez el popularmente conocido como ‘Peluchín’ arremetió contra Luciana por tomarse a la ligera el ser señalada como ‘la amiga que no respeta códigos’ por diversos usuarios.

“Hay que reconocer que tiene especial talento para contar nimiedades como si fuesen interesantes, como su uña, por ejemplo… Habla como si fuera Meryl Streep y en realidad no dice nada”, empezó diciendo Rodrigo pues como se recuerda ante la caída estrepitosa de Elías Montalvo la guerrera fue indiferente con su compañero y publicó que se le había roto la uña.

Por otro lado, Gigi afirmó que no le cree el ‘cuento’ de Luciana y Patricio cuando tiempo atrás ellos mismos revelaron como funcionan los romances en la televisión.

“El pez por la boca muere, ellos solitos se han echado, han contado la estrategia, cómo funciona, cómo es la cosa y qué significa. Y justamente ellos dos, ya no hay más que decir”, dijo la conductora.

A lo que Rodrigo reforzó la postura de Gigi pues Luciana habría dicho que ‘son cosas que pasan’, estas palabras encendieron el enojo del conductor quien respondió sin pelos en la lengua.

“Y la ‘Faster’ diciendo que hay cosas que pasan, pues, que uno no nace con un manual bajo el brazo […] Esas son decisiones, que no es lo mismo”, agregó Rodrigo González.

Le manda su ‘chiquita’

Rodrigo acusó a la Fuster de no respetar los códigos de amigas y era ella quien decidía darle pie a un posible romance con el ex de quien en algún momento fue su amiga, Flavia Laos.

“Cosas que tú no manejas: oye, esta tarde voy a irme con Gigi, hubo una tormenta, nos cancelaron el vuelo, el fin de semana cambia. Esas son cosas que pasan. Volarle el novio a tu amiga o meterte con el ex de tu amiga no son cosas que pasan, son cosas que decides hacer porque tú puedes optar por pedalear para la izquierda y no mirar eso, pero si tú sigues ahí, sabes a qué vas a llegar, sabes las consecuencias de eso y vas y buscas, encuentras. Entonces no son cosas que pasan”, dijo fuerte y claro ‘Peluchín’.

Los conductores del programa de entretenimiento aseguraron que no es el primer romance que nade de las ‘negaciones’ ya que están aproximadamente 7 años en el mundo del espectáculo y ya ‘se la conocen todas’.