Michelle Alexander saca cara por ‘señito’ y chotea novelas turcas

La productora Michelle Alexander salió en defensa de su amiga, la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la cantante Marisol también denunciara haber sido maltratada por ella durante su paso por ‘El gran show’.

“Por lo que conozco a Gisela sé que no es una persona que maltrata a las personas. ¿Peluchín la ha llamado satánica? Eso me parece una reverenda tontería. No me interesa ni pierdo mi tiempo en esas cosas”, expresó.

Incluso dijo que ella estaría dispuesta a ser jurado nuevamente del reality de baile conducido por la ‘señito’. “Cuando fui jurado la pasé estupendo, fue el trabajo más divertido que he tenido y si me tuve que retirar fue por la carga de producción que tenía, pero si llega la propuesta en un momento oportuno, yo feliz de la vida de volver. Me encanta trabajar con ellos”, aseguró.

Por otro lado, la realizadora destacó el éxito que han tenido hasta el momento sus producciones en la pantalla chica. “A mi ninguna novela turca me ha ganado, eso gracias a Dios y al público. Estas novelas llegaron muy fuertes pero nunca fueron líderes”, afirmó Michelle durante la presentación de su nueva novela ‘En la piel de Alicia’, que se estrena el martes 23 de julio por América TV.(V.R)