Milena Zárate cuenta los inconvenientes que tuvo al ser miembro de mesa

“La Colocha” contó su experiencia como presidenta de mesa, dichas declaraciones fueron a través de su cuenta de Instagram y no le fue del todo bien.

Cumplió su palabra y se desempeñó como presidenta de mesa para las Elecciones 2021. Pero, la cantante pasó por dificultades que tuvo que afrontar durante este rol.

En su red social, contó que llegó temprano a su local de votación para asegurar la seguridad de las instalaciones.

Además se fijó que las sillas que les correspondía se encuentren distanciadas para respetar el protocolo de seguridad.

También destaco la tardanza de algunos miembros de su mesa, por lo que demoraron en abrir el local de votación:

“Ya me he comunicado con las personas encargadas. Esperemos que le den solución y que, en segunda vuelta esa cosas no sucedan de nuevo porque ponen en riesgo nuestra vida y vamos a estar todo el día con personas que no conocemos”

Recordemos que días atrás la cantante comentó que había sido elegida como miembro de mesa en su local de votación y se mostró decidida en que cumpliría su rol y que incluso indicó que tendría que cancelar sus actividades.

