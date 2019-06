Mujer muere tras pelea con su pareja

GIANCARLO ANDÍA

La repartidora de mercadería Sofía Lorena Quiróz Reyes, perdió la vida por un traumatismo cervical–rotura de cuello. La principal sospechosa de la muerte es su conviviente, Katherine Arias Rosas, que fue intervenida por la Policía. Ella habría entrado en contradicciones al tratar de explicar por qué discutió con la víctima o si es que ambas se hicieron un daño mutuo.

“SE MATÓ”

El último miércoles, ambas habrían sostenido una pelea por problemas económicos. Según lo que contó a la familia de Sofía y Policía, “ella se mató, ahorcándose con una prenda sujeta a una cuna de bebé”.

“La llevó al seguro y la abandonó. Esperó que pasen algunas horas para llamarnos y decir que Sofía se había matado”, contó Alisson Quiroz, hermana de la fallecida.

IBA CELEBRAR CON ELLA

Para los deudos no es creíble el suicidio. “Ese día me llamó a las 10:30. Me dijo: ‘hermanita, te prometo que en la noche voy a celebrar tu cumpleaños’. Una persona con tantos planes, ¿puede pensar matarse?”, se preguntó Alisson, que también resaltó que, en los cinco años, su hermana tuvo como pareja a Arias. “Siempre peleaban”, afirmó.

LE RECLAMÓ DINERO

Mario Vaca (80), vecino de Katherine y Sofía, precisó que el día que ocurrieron los hechos, escuchó a la primera reclamarle por algo. “Le exigía el dinero para su bebé, que tenía que alimentarla”, dijo el hombre sobre lo sucedido en el sector 2, grupo 18.

Entró en contradicciones

Agentes del Depincri Villa El Salvador, intervinieron a Katherine porque entró en contradicciones. “Primero dijo que solo pelearon boca a boca, pero la fallecida presenta moretones. Luego dijo que sí hubo contacto. Pasó a la Fiscalía por el delito de Homicidio Simple. Su situación podría cambiar. El celular de la víctima se encuentra desaparecido”, explicaron.

Puedes leer: Tres heridos en asalto a cabina de internet en El Agustino