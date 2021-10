‘Nachito’ decepcionado tras eliminación de EEG: “pensé que tendría mayor apoyo”

Compartir Facebook

El modelo y chico reality Ignacio Baladán terminó siendo eliminado de ‘Esto es guerra’ por sus mismos compañeros. Los participantes tuvieron que votar por él o Patricio Parodi, generando el malestar del ‘pastelero’.

“Agradecerle a Korina y a todos los combatientes. Pensé que tenía un apoyo mayor del equipo, pero veo que no es así”, dijo para América Espectáculos.

De otro lado, Ignacio Baladán descartó regresar pese al duelo pactado contra ‘Guerreros Puerto Rico’, sin embargo, le deseo lo mejor al equipo.

«Que me mande una torta», Melissa Paredes revela que se lleva bien con Ignacio

La conductora de Tv afirmó que tiene una buena relación con su ex pareja Ignacio Baladán pues ya ha pasado mucho tiempo y cada uno realizó su vida.

En el programa de América Hoy, Melissa reveló en conversaciones con Adolfo Aguilar y Susy Diaz si era posible ser ‘amiga’ de una ex pareja a lo que ella confirmó sin titubear. Fue entonces cuando dejó a varios con la boca abierta al decir que en una que otra ocasión se ha chocado con Ignacio en el set de América pero todo con respeto siempre ha atinado a ofrecerle su saludo al igual que el.

«De Ignacio, ¿amiga? Amiga amiga no soy, pero sí lo saludo», reconoció la ex Miss Perú, para luego añadir: «Que me mande (una torta)», dijo, dejando boquiabiertos a sus compañeros.

Al escuchar las palabras de Melissa Paredes, Janet Barboza le preguntó a qué se refería con esta revelación, y ella aclaró lo que había vivido con su expareja. «Lo vi en Reinas y me saludó», dijo sobre Ignacio Baladán.

A pesar de su confesión, los conductores de América Hoy le aclararon a la modelo que no es amiga del ‘chocolatero’, sino que sí tienen una relación cordial después de todo.

Momentos después, Melissa Paredes dejó en claro que si bien sí tiene respeto por Ignacio Baladán, jamás viajaría con él pues se encuentra casada con Rodrigo Cuba. «Con Ignacio no me voy a la China, no hay forma», sentenció.

