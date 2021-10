Paolo Guerrero comparte momentos con su hijo y extraña las canchas: “Me pican los pies”

Compartir Facebook

Paolo Guerrero compartió en redes sociales tiernos momentos que vive al lado de uno de sus hijos y reveló que tiene ganas de volver a las canchas.

El ‘capitán’ de la selección está en Alemania siguiendo tratamientos para poder recuperarse por completo de su lesión en la rodilla derecha. Además de seguir los cuidados del médico, Paolo está aprovechando para disfrutar y pasar tiempo con uno de sus hijos.

Cabe recordar que él está como un jugador libre y sin contrato con ningún club, por lo que quiere aprovechar su tiempo libre al lado de su hijo. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Paolo compartió un video en el que camina al lado de su pequeño en las frías calles del país.

“Amor infinito”, escribió Paolo acompañando el clip. Sin embargo, además de centrarse en su hijo, su cabeza también está con la selección peruana, dado que compartió un clip en el que estaba viendo un partido anterior de la ‘Blanquirroja’.

Dicho encuentro era ante Uruguay y Paolo lo acompañó con la frase: “Me pican los pies”. Lo que significaría que el ‘capitán’ tiene muchas ganas de volver a la ‘Blanquirroja’ y poder darle una alegría al país con sus goles, como tantas veces lo hizo.

Paolo Guerrero generó preocupación entre los hinchas de la selección al revelarse la noticia de que ha pedido rescindir de su contrato con su club, Inter de Porto Alegre. Y es que esa información encendió las alarmas acerca de la seriedad sobre su lesión en la rodilla derecha.

Fue al término del encuentro ante Chile, en el ‘Duelo del Pacífico’, que Paolo Guerrero habló sobre su lesión en la rodilla. Pues a pesar de que parecía ya haber quedado atrás y que no le iba a causar más molestias, eso no ocurrió.

“Tengo que resolver la situación con mi rodilla, que parece que no quiere dejarme jugar. Estoy manejando esto con calma. Tengo que ser paciente. Es importante estar jugando y no estoy en mi equipo, lo que me entristece un poco. Lo que puedo hacer es seguir trabajando. El trabajo será mi sacrificio para volver a jugar para mi equipo y para la selección nacional”, comentó Paolo en su momento.

El delantero ha viajado a Europa para poder tratar en Alemania su lesión en la rodilla derecha, en la misma que se ha realizado más de una intervención quirúrgica. Esta situación lo dejaría prácticamente fuera de la fecha doble de las Eliminatorias, programada para el mes de noviembre.

