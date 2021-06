¿Paolo Guerrero y Alondra se convertirán en padres? La modelo responde

Compartir Facebook

En medio de los rumores de un posible embarazo, la guapa modelo Alondra García Miró, novio del capitán de la selección peruana Paolo Guerrero comentó lo que tanto esperaban.

Los reporteros de Rodrigo González y Gigi Mitre abordaron a la exchica reality en su local de votación. De esta manera, la modelo se vio en la obligación de aclarar el rumor que tanto se vocea desde hace tiempo.

“Felizmente me vine bien arreglada, sino me veían en otras fachas”, dijo entre risas la actriz. “Estábamos quedando con familiares para venir todos juntos a votar”, agregó.

Entre risas y bromas, la modelo no se esperó ser cuestionada por su posible embarazo. Sin embargo, decidió ponerle punto final a la historia que se dice y negó rotundamente el rumor. Incluso se animó a mostrar su cintura para que comprueben si es cierto. “No, ya me has visto. No, no nada”, manifestó.

Al mismo tiempo, a la ‘ojiverde’ le preguntaron si pronto se casará con el ‘Depredador’, aunque sobre todo prefirió evadir el tema. “Todavía no, estamos tranqui, estamos bien la verdad. Les prometo que les voy a comentar cuando sea el momento”, añadió Alondra.

¡Una mujercita! Ivana y Beto emocionados con embarazo

Ivana Yturbe y Beto Da Silva están más emocionados que nunca, pues a 11 semanas de embarazo de la guapa modelo ambos ya están buscando nombres para su primer retoño.

Ivanita ha demostrado mediante sus redes sociales su avanzado embarazo y la emoción que la invade de ser mamá por primera vez. Menciona que ha recibido el apoyo de todos sus seguidores, de su familia y de su esposo.

“Esta es una de las etapas más felices de mi vida y lo estamos disfrutando al 100%. Yo tenía miedo porque ya en algún momento nos ilusionamos y no se dio”, fueron las palabras de la modelo en sus redes sociales.

“Lo más complicado es que tenía que estar en reposo absoluto y no podía pararme de la cama. Ha sido un poco complicado”, dijo Yturbe, ya que hasta el momento Beto la ha consentido en todo momento para cuidar la pancita.

La bella ‘ex chica reality” indica que se encuentra atravesando etapas de cambios que no logra entender porque debido al embarazo vive estados de ánimos impredecibles, pero que con el apoyo de su abuela y de su madre quienes son las más emocionadas por la llegada del bebé velan por su bienestar.

“Me encantaría (que sea una niña). Yo creo que lo más importante es que esté bien mi bebé, pero sí, Beto y yo queremos una niña”, dijo a modelo con las esperanzas que su bebé sea una mini Ivanita.

