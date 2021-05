Pelotero niega a Macarena

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer Macarena Vélez no tiene mucha surte en el amor. Y es que luego de hacer público su romance con el futbolista Víctor Salas, el club deportivo Cantolao emitió un comunicado de prensa donde dieron a conocer la sanción del deportista por no cumplir con los protocolos de bioseguridad y precaución, luego de haber sido ampayado en un hotel de San Isidro junto a la popular ‘Mujer increíble’.

“El club ha decidido aislarlo temporalmente del primer equipo por incumplir las disposiciones establecidas en el protocolo de bioseguridad y por precaución, en las próximas horas se le realizará una prueba de descarte de Covid-19.

Mira además: Paula Manzanal a Ignacio Baladán: «Más falso que un billete de soles…cobarde»

Asimismo, el jugador será sometido a un proceso disciplinario por parte del club para esclarecer los hechos públicos revelados en las últimas horas”, cita el documento. Pero para mala suerte de Macarena, el jugadorazo fue captado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ saliendo ayer las siete de la mañana de la casa de su expareja y negó tener un romance con la ex integrante de ‘Esto es guerra’.

“Estoy yendo hacerme la prueba Covid, está todo bien. ¿Si tengo una relación con Macarena? No tengo ninguna novia”, dijo escuetamente Salas. Finalmente, la expareja de Víctor, que responde al nombre de Arabella y quien ha compartido reuniones en diversas oportunidades con Macarena, jura que la ex chica reality no fue la manzana de la discordia en su relación.

Entérate de más: Melissa Loza ‘ningunea’ a su hermana: «Pónganme competidoras fuertes»

Sin embargo, aún sigue recibiendo al deportista en su domicilio. “Yo terminé hace mucho tiempo con él, la última vez que lo vi fue en febrero. Si me he cruzado con Macarena, pero no hemos sido amigas “, refirió al joven.