‘Peluchín’ asegura que Magaly volverá con su notario: “Han terminado 1,500 veces creo”

El popular Rodrigo González vuelve a dar que hablar luego de asegurar que Magaly Medina podría volver con Alfredo Zambrano pese a las especulaciones de infidelidad.

En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’, el conductor de espectáculos se refirió a la relación matrimonial que mantenía la Urraca con su notario e hizo hincapié que en distintas oportunidades también se separaron, pero luego regresaron.

“Por un lado, él dice que si la ve no podría evitar abrazarla… Yo no sé si tú te estás divorciando y dices eso. ¿Y si se pelearon y fue un arrebato y ahora ya la pensaron mejor? En diez años de relación han terminado 1,500 veces creo, cada dos semanas terminaban. Solo que no estaban casados”, comenzó diciendo.

Gigi Mitre, su dupla en la conducción del programa también considera que Magaly podría dar la sorpresa retomando su relación con Alfredo Zambrano, pese al anuncio público de su ruptura a nivel nacional.

“Yo ya te dije que pienso que van a volver. Nadie sabe lo que ellos han vivido. Desde el primer momento yo he pensado que ellos van a volver y tienen todo el derecho de no contar los motivos de su separación”, agregó.

Por su parte Rodrigo González agregó: “Me parece que ya están aflojando. De repente ya les pasó la molestia del momento”.

“Lo que se está rumoreando es falso”: Alfredo Zambrano rompe su silencio tras supuesta infidelidad

El notario Alfredo Zambrano se pronunció luego del fin de su matrimonio con la popular Magaly Medina. Ante los constantes rumores de infidelidad, el abogado negó rotundamente que la ruptura se haya dado por esas cuestiones.

Como sabemos, en las últimas semanas se especuló que Magaly Medina habría decidido divorciarse por un supuesto embarazo de otra mujer.

“Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa”, expresó el notario Alfredo Zambrano en conversación con un diario local.

