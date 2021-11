Podcasts: Consejos para el éxito y cómo monetizarlos correctamente

Compartir Facebook

Los podcasts son una excelente vía de información y entretenimiento, y, al hacerlos, es probable que sientas la gran pasión que te motivará a seguir adelante con dicha actividad. A su vez, es muy importante que, una vez que ya tengas una base de seguidores fieles, tengas la posibilidad de monetizar tu contenido para sacarle algún rédito económico a tantas horas de esfuerzo y sacrificio.

Es por este motivo que creamos este artículo, con el fin de que no sólo aprendas distintas maneras de capitalizar tu trabajo, sino también te llevarás grandes consejos que te permitirán seguir aprendiéndolo todo acerca de este maravilloso mundo.

¿Qué es un podcast?

Un podcast es un medio digital, en el cual se graban una serie de episodios en audio y luego se transmiten online, y se asemeja a los programas radiales tradicionales. Los formatos de podcast más comunes son las entrevistas entre un invitado y el locutor, o las grabaciones individuales en las cuales los integrantes desarrollan sobre un tema específico. Recomendamos realizar curso de podcast con el fin de aprenderlo todo sobre el tema.

El contenido es portátil y su transmisión sigue el mismo modelo de la radio, a diferencia de que estos te den la posibilidad de descargar los episodios para escucharlos sin estar conectado a internet.

Consejos para tener un podcast exitoso

Arma un guion

Lo más conveniente es que antes de grabar te prepares un guion sencillo de cómo vas a abordar la sesión, con el fin de no olvidarte ningún tema y no tener que improvisarlo todo. Si te quedas en blanco en medio de la grabación, la calidad de tu contenido quedará perjudicada.

Puedes anotar datos estadísticos difíciles de memorizar, nombres de instituciones, autores o libros que quieras mencionar, o un simple esquema de los temas principales que tratarás.

Prepara tu voz y dicción

Como la comunicación online será mediante audio, es absolutamente necesario que los usuarios te entiendan cada palabra a la perfección. La dicción de tu invitado y la tuya deben de ser impecables. Además, recuerda regular los tonos de tu tono de voz correctamente. Es importante no hablar ni muy rápido ni muy despacio, y con fluidez, seguridad y tranquilidad.

Aprender a editar

Con un curso de podcast aprenderás a editar a la perfección, y esto se debe hacer para que tu audiencia reciba tu contenido con el aspecto más profesional posible. Por más que escojas un ambiente silencioso, pueden suceder desniveles de audio o sonidos indeseables durante la grabación. Corrige estos detalles para que el material quede perfecto.

La edición te dejará equilibrar las voces, suprimir fragmentos innecesarios, pausas largas, momentos en los que se cometan errores o incluir pistas sonoras que hagan más llevadero el relato, entre otros beneficios.

También puedes agregar frases famosas, citas importantes que tengan que ver con la temática desarrollada.

Divúlgalo

Para divulgar el contenido, ten en cuenta qué canales suele utilizar tu público objetivo. Si no lo haces no alcanzarás nunca tu audiencia deseada.

Los mensajes tienen que ser atractivos y mostrar las ventajas que trae escuchar tu trabajo. La estrategia más utilizada y efectiva consiste en extraer un pequeño fragmento del contenido y divulgarlo, para crear curiosidad y que la gente quiera escucharlo.

Estrategias para monetizar tu podcast

Consigue patrocinadores

Esta técnica es de las mejores, y consiste en anunciar productos de terceros en medio de la transmisión. Son varias las marcas que están dispuestas a pagar para hacerse un espacio en un podcast de calidad y con un amplio grupo de seguidores. Pero las empresas no siempre llegarán a tu puerta, así que debes salir a buscarlas.

Lo más recomendable es buscar marcas que se anuncien en podcasts del mismo estilo que el tuyo, ya que conocen el medio, la rentabilidad y sin dudas estarán interesadas en un acuerdo. Aquí tú eliges quién quieres que sea tu patrocinador, recomendarás sus productos/servicios siempre y cuando confíes en ellos.

Vende productos físicos

Con una base de fanáticos bien establecido, estos te permitirán vender productos físicos tipo camisetas, tazas, llaveros, muñecos, y otros objetos.

Gracias a los cursos de marketing digital, aprenderás a utilizar sitios web como ‘Teespring’, que te permitirán asegurarte de conseguir suficiente cantidad de ventas antes de que se fabriquen los productos, y así evitar quedarte con muchos artículos sin dueño.

Debemos destacar que estos cursos los puedes realizar en Creahana.com, sitio en el cuál descubrirás este y muchos otros que te ayudarán a fomentar el crecimiento de tu podcast.

Ofrece contenido premium

Cuando tengas construida tu marca personal y seas relativamente conocido, tendrás la posibilidad de ofrecer contenido especial a cambio de dinero. Esto requerirá horas extra de trabajo ya que tienes que crear episodios específicos para quienes paguen.

También puedes promocionar membresías o un grupo privado en Facebook, y sitios como Patreon permiten ofrecer contenido especial y configurar diferentes tarifas con distintos beneficios.

Aportes de oyentes

También puedes, en lugar de buscar anunciantes, tratar de conseguir ingresos a través de tu comunidad de oyentes. Puedes crearte un Patreon y pedir pequeños aportes voluntarios para quienes quieran donar y no sepan cómo hacerlo, o crear una campaña de crowdfunding. Es probable que estos ingresos no te permitan vivir de ellos, pero siempre es mejor tenerlos que no tenerlos.

Haz podcasts a pedido

Si notas que tienes facilidad a la hora de crear podcasts, y te va bien en esto, puede que diferentes marcas te contraten para que les hagas sus episodios. Para esto tendrás que demostrar ser buen locutor, tener un agradable ritmo en la creación del contenido y cautivar a la audiencia.

Ingresos directos gracias a las plataformas

Si bien es cierto que no existen sistemas de monetización al estilo YouTube Partners, debemos mencionar que es sugerible subir tu podcast a muchas plataformas, ya que esta estrategia te ayudará a que los usuarios te encuentren en varios lugares y no en uno sólo. Las principales plataformas son Spotify, Apple Podcast, y SoundCloud.

Organiza eventos

Una vez que tengas un podcast famoso, esto te permitirá organizar eventos para ganar dinero y reunir a tus fans más fieles. No es necesario que sea en un salón con todos los lujos al estilo Comic-con, pero intenta organizar algo que sea cómodo para todos.

Existen ejemplos de podcasts que comienzan hablando de series y terminan organizando eventos mundiales con los actores, algo que perfectamente tú podrías llegar a hacer si tu contenido es de calidad y atrae a la suficiente cantidad de público.