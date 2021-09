“Podría decir mil cosas y haríamos el rating de la vida”, dice Pedro Moral sobre Sheyla Rojas

Compartir Facebook

El ex prometido de Sheyla Rojas salió a hablar fuerte y claro después de las declaraciones de la ‘Barbie morocha’ y dijo que el podría soltar ‘la vela verde’ sobre ella pero por falta de pruebas no lo hace.

No se guardó nada y es que Pedro Moral advirtió conocer más cosas privadas de Sheyla Rojas y del corto romance que tuvieron, revelaciones nunca antes dichas.

Moral habló para las cámaras de Magaly La Firme y mostró su incomodidad ante las recientes palabras de Sheyla en un conocido programa de espectáculo pues según afirma el empresario que la ‘Barbie morocha’ nuevamente quiere dejarlo mal parado.

“No me parece justo que salga esta chica de nuevo, a mancillar mi imagen. ¿Por qué? ¿Porque ella tiene cámaras y yo no?”, dijo Pedro Moral.

Además advirtió que si el quisiera rating o pantalla saldría a hablar todo lo que en su momento no dijo en su relación con Sheyla.

“Yo podría decir mil cosas y te aseguro que haríamos el rating de la vida con todo lo que yo te digo, pero no me interesa”, añadió el ahora influencer, que se encuentra comprometido con Fabiola Garavito.

No le debe nada a Sheyla

Por otro lado, Pedro afirmó que no le debe ni un sol a la ‘Leona loca’ pues en ningún momento lo apoyó económicamente, sino que fue al contrario pues el le daba de sus gustos cada vez que quería.

“Lo único que te puedo decir es que todo el mundo la conoce y no tengo nada más que decir… A mí nadie me ha apoyado en mi vida, salvo mis padres… Pero, ella no compra ni un caramelo, ¿y va a apoyarme a mí?”, sentenció.

Reclama pruebas

Asimismo, el empresario se mostró muy enojado por las declaraciones de Sheyla al insinuar que le debe dinero, por lo que le pidió que si saldrá a decir diversas cosas que lo haga con pruebas ya que el en su momento lo hizo con fotos que lo respaldaban.

“Qué fácil es salir a decir: ‘Uy, sí, me debe plata pero no tengo pruebas’. Me contaron que ella lo dijo y yo también podría salir a decir mil cosas, pero no tengo pruebas, eso está mal”, señaló.

Además recordó que cuando participó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ todo lo que dijo sobre Shey Shey fue con pruebas y eso está registrado.

“No puedes salir a hablar sin pruebas, y yo cada cosa que he dicho en El Valor de la Verdad, que está registrado ante una cámara, de todas tengo pruebas”, finalizó Moral.