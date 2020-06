Pold Gastello dice que ángeles lo ayudaron y pudo vencer el Covid-19

Compartir Facebook

El actor Pold Gastello reapareció ante las cámaras luego de haber estado hace unas semanas luchando por su vida en Cuidados Intensivos y conectado a un respirador artificial tras haberse contagiado del Covid-19.

«Siento que lo que ha pasado aquí fue un milagro, fue una sucesión de hechos que evitaron que yo me vaya…», declaró en videollamada el conocido actor en el programa ‘América Hoy’.

«No estaba en mi casa, estaba en la casa de mi hermano cuidando a mi otro hermano, y tengo un inquilino venezolano, y lo llamo y le digo, ‘por favor, ven mañana a las 8 de la mañana porque tengo que comprar unas cosas para mandar al hospital a mi hermano’, si no le llego a decir esto, nadie llega, y él es quien me encuentra”, relató.

«De ahí, voy al taxi y recuerdo que no me querían llevar, hasta que aparece otro ángel, que era un taxista, quien me reconoce y me lleva, él fue el segundo ángel», comentó Gastello.

«Y luego me llevan al hospital y ahí me ponen oxígeno y deciden que tienen que llevarme a otro lado porque no tenían respirador. Mi hermana llama a ‘Del Barrio Producciones’, que es mi casa de trabajo hace 7 años, y me cuenta que Michelle Alexander se demora minutos en gestionar una ambulancia», detalló.

«En algún momento pensé que ya no volvía. De todo esto rescato que hay que tener mucha fe y también el valor de la solidaridad, lo he vivido en carne propia, si no hubiese estado este amigo venezolano, el taxista, Michelle Alexander…», acotó.