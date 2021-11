«Quién soy yo para decirle que no», Joey Montana se quiebra en La Voz Kids

Compartir Facebook

El cantante y también jurado del programa de competencia de canto Joey Montana no pudo contener las lágrimas al tener que eliminar a dos de sus participantes de su equipo y es que al tratarse de niños el artista se mostró bastante sensible ante la eliminación.

«Esta noche me quedo con Haizam», dijo no totalmente convencido pues para él los tres niños de su equipo tendrían que haber pasado a la siguiente ronda.

Sin embargo, para sorpresa de Joey no contaba con que sus participantes estallarían en llanto al haberse cerrado una puerta para los pequeños ya que ninguno de los jurados optó por la opción de ‘robo’.

De inmediato el cantante corrió a abrazarlos y a darles palabras de ánimo ya que esto aún no acababa pues lo niños tienen tiempo de volverse a preparar y participar nuevamente para una próxima temporada de La Voz Kids.

Se quebró en vivo

Bastante acongojado se mostró Montana y es que el artista afirmó que no puede ser como Eva que se mantiene fuerte para no terminar echa un mar de lágrimas al negarle pasar a la siguiente ronda a sus participantes.

«No me esperaba que iba ser tan difícil. Quién soy yo para decirles que no pueden estar los 3. Se siente feo porque hoy le estoy diciendo que no. Ojalá fuera el público que eligiera por votación y no yo. Yo sé que vienen con la ilusión de pasar. No sé como Eva y Daneila han hecho esto y no está.

Por otro lado el artista recalcó que decirle ‘no’ a sus participantes era como un ‘no’ para su hija y como padre ver que le cierren las puertas a tu hijo lo hacía sentir bastante mal, pero Joey no pierde la fe en que los niños encontrar mejores oportunidades o hasta aprovecharán el tiempo para mejorar su registro vocal y para volver más preparados.

«Imagino a mis hija alguien diciéndole que no. Capaz la próxima vez iré con más fuerza. No pensé que iban a quebrar. Son niños tienen sueños vienen pensando que van a pasar, está difícil», señaló entre lágrimas.