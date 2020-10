Compartir Facebook

Con la frente en alto. El controversial personaje, Richard ‘Swing’, no mostró arrepentimiento por haber sido contratado en el Ministerio de Cultura, por lo que afrontar ahora una detención preliminar.

Durante la audiencia de apelación que se lleva a cabo por la plataforma Google Meet, Richard ‘Swing’ dejó en claro que se siente orgulloso de todo el trabajo que hizo dentro de la institución, aunque tenga que atravesar por todo este problema.

“Estoy orgulloso del trabajo que he hecho por el Ministerio de Cultura, a pesar de haber pasado por esta humillación. Por este terrible momento de dolor no solo personal, sino también de mi familia, que me ama, porque este dolor es tan fuerte, tan irreparable, que el día de mañana no voy a poder borrar esta imagen de una persona que por trabajar está aquí”, indicó Richard ‘Swing’.

Según el cantante, existe un atropello contra su persona porque la detención que pasó el viernes pasado no tiene argumento. Es decir, están haciendo un mal uso de esta herramienta.

“Esta detención pone en evidencia el uso desmedido de las detenciones preliminares y preventivas, a donde quiere llegar la fiscalía. Esta medida para mí no tiene sustento y afecta la libertad de los seres humanos que se encuentran en una etapa de investigación”, señaló ‘Swing’.

Como se recuerda, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, Richard ‘Swing’ fue contratado de manera irregular. El cantante cobró más de 175 mil soles en el Ministerio de Cultura por brindar charlas motivacionales.

