Roban su casa y la tocan indebidamente

Nadie está seguro ni en su casa. En el Rímac, delincuentes armados ingresaron a la vivienda de una familia para robarles sus cosas, valorizadas en 20 mil soles. No satisfechos con esto, uno de los hampones le hizo tocamientos indebidos a la propietaria de la vivienda.

“Fue una pesadilla. Despertar y sentir sobre mí las manos de un desconocido, que aparte tenía una pistola y me amenazó para que no gritara mientras él seguía robando”, cuenta a diario Karibeña la víctima que, por motivos de seguridad, prefiere no dar su nombre.

La madrugada del viernes, cuatro delincuentes llegaron hasta la urbanización La Florida para palanquear varias puertas.

“Una cámara los grabó intentando entrar a la casa de una vecina, pero la puerta era de metal. A la mía ingresaron con una ‘pata de cabra’; recorrieron todos los ambientes, hasta el cuarto de mis hijos”, añade la víctima que en 15 minutos perdió dos televisores, laptops, horno microondas, una cámara Go Pro y dinero en efectivo, entre otros objetos.

EL DEPRAVADO

Sobre el delincuente que le hizo los tocamientos indebidos, la mujer refiere que era trigueño, de nariz ancha, alto y no llevaba tapabocas. De golpe, el padre de la familia se levantó para dar gritos e ir detrás de los facinerosos.

“Había uno en el vehículo Yaris negro que manejaban, otro de ‘campana’ en la calle y los dos que ingresaron. Huyeron con dirección a la avenida Alcázar”, explica el hombre. Una cámara de seguridad grabó la llegada de los hampones, pasadas las 3 de la mañana, al igual que la hora en la que abandonaron el lugar (3:15 a.m.).

El dato

A pesar de que la comisaría de El Manzano se encuentra cerca, en la jurisdicción se reportan robos seguidos. Las imágenes ya son revisadas por el Depincri del Rímac

