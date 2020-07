Compartir Facebook

Mario Irivarren echa a exparejita de sinvergüenzas.

El chico reality Mario Irivarren contó que cuando estaba en ‘Combate’ se encontró con varios amigos en un restaurante en la Costa Verde, entre ellos: Nicola Porcella, Peter Fajardo, Sheyla Rojas y Patricio Parodi.

Según relata el modelo, el ‘Pato’ y la rubia en ese momento mantenían una relación amorosa y se encontraban en otra mesa disfrutando de la comida, pero grande fue su sorpresa cuando el mesero se le acercó para cobrarle la cuenta de sus amigos.

“Te lo juro, ¿ah no sabían eso? Te cuento todo. Yo estaba con mis amigos y ellos (Pato y Sheyla) en la mesa del costado. Me junté en un momento a tomar con ellos a tomar un par de tragos. Luego me despido y yo pido mi cuenta y el mozo me dice ‘joven, ¿y la cuenta de sus amigos?”, detalló Irivarren.

“¿Ah? ¿no pagaron? tiene que haber un error. Llamo entonces a Nicola y reconoció que hubo un error, yo pagué la cuenta y luego él me devolvió la plata”, añadió.

MOZO LES HIZO ROCHE

Después de dos días el mesero del restaurante utilizó su cuenta de Twitter para denunciar a los chicos reality por irse sin pagar la cuenta. Por su parte, Mario se aproximó al local con su voucher para aclarar que él pagó su cuenta.

“El mozo me dice ‘su amigo Patricio Parodi con Sheyla Rojas abrieron una cuenta a parte. Pidieron makis, bebidas, esto suma 200 soles y eso es lo que se han ido sin pagar’”, narró la popular ‘Calavera coqueta’.

LA REINA DEL CANJE

Cabe mencionar, que Sheyla es una de las influencer peruanas más solicitadas y su expareja Pedro Moral reveló en ‘El valor de la verdad’ que a la ‘Leona loca’ no le gusta gastar y todo lo consigue gratis.