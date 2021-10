«Suelo apoyar a mujeres pero este caso me es imposible», dijo Lourdes Sacín sobre Melissa

Compartir Facebook

Le ‘dio con palo’ a Melissa Paredes la comunicadora Lourdes Sacín pues no entiende como acusa a Rodrigo Cuba de querer quitarle a su hija cuando según ella el lo que busca es conciliar de manera equitativa para ambos.

Recientemente ‘Gato’ Cuba publicó su opinión de los hechos tras escuchar las acusaciones de Melissa Paredes en su contra, el futbolista atinó a pronunciarse en su cuenta de Instagram adjuntando fotos probatorias donde desmienten la versión de su aún esposa adicional otros documentos legales, el pelotero recibió el apoyo de miles de personas sin embargo, Instagram le borró la publicación por lo que tuvo que volver a publicarlo y fue ahí donde la comunicadora Lourdes se pronunció.

«Ya todos los tenemos y hemos publicado los pantallazos. Están en mi página de Facebook, seguro lo reportaron a instagram”, decía Lourdes.

Además Sacín recalcó que no entiende como Melissa catalogó de maltrato psicológico el que Rodrigo le pida que pague los servicios de la casa que compartían.

“Suelo apoyar a las mujeres, pero en este caso me es imposible. He pasado de todo y no sé cómo alguien puede decir que pedir se pague la luz de manera compartida es maltrato, eso es una burla para las que hemos vivido otras historias”, señaló Lourdes.

No le quieren quitar la tenencia de su hija

Por otro lado, la periodista afirmó que según el documento que Rodrigo compartió no le quería quitar la potestad de su hija más bien Melissa le exige que pague la totalidad de los gastos de su hija cuando el gasto debe ser compartido.

“Increíble ella diga en cámaras que le quieren quitar la tenencia cuando no es así. Mas bien en lo que leí vi que pedía el padre cubra el 100% de los gastos y eso no debe ser así. Los gastos son compartidos. Sigue así actuando como caballero pero sin dejarte pisotear ni permitir invente cosas. Suerte”, escribió Lourdes Sacín.

Hasta el momento ni Rodrigo ni Melissa han llegado a conciliar de manera correcta lejos de escándalos, la actriz se ha mantenido activa en sus redes sociales demostrando que esta priorizando su tiempo con su hija y con ella misma al encontrarse soltera.