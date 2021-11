Sufrió bullying en el colegio y hoy se convirtió en una mega estrella del cine para adultos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La historia de la actriz de cine para adultos Stefy Quinn ha conmovido al mundo entero por su pasado en la escuela. Hoy en día, es una de las más pagadas y pedidas en el rubro.

La estrella porno tiene 27 años, hace 7 que se dedica a este rubro, y su vida transcurre entre su departamento alquilado, cuyo sitio comparte con su marido desde hace al menos una semana.

También puedes ver: Anahí de Cárdenas le propone convivir a su novio, pero él le responde: “no quiero hijos”

El personaje de DC Comics, Harley Quinn, se convirtió en la inspiración del nombre artístico de esta actriz que a los 16 años se fue de la casa y jamás regresó. A esa edad vendió ropa en una feria y años más tarde montó su propio taller de costura en su casa. Posteriormente también desarrolló otra faceta, convirtiéndose en masajista y quiropráctica. «No tuve la infancia más feliz de todas. Adolescencia no tuve la más feliz de todas», dijo en ‘Todo Noticias’.

Al respecto, recordó que «me hacían bullying en el colegio, me cargaban porque no tenía esta figura. Tenía sobrepeso cuando era chica, tenía muchos cachetes, entonces me decían que era gorda. Me molestaban por eso».

También te puede interesar: Cachuca afirmó que lo sacaron de la Teletón: «No entiendo la actitud de algunos músicos»

Sin embargo, asegura que le «iba bien» en esa etapa académica, «porque me gusta estudiar y me molestaban por eso. No era muy popular entre los chicos. Ahora que tengo este salto es fantástico el contraste. Soy lo que siempre quise ser».

Con el pasar de los años, Stefy Quinn se enfrentó a situaciones que la obligaron a tomar resguardos. Fue así como hoy tiene conocimientos sobre Taekwondo y Jiu Jitsu. «Empecé a entrenar después de algunos episodios en los que tuve un tipo encima y me sentí atrapada. Por suerte no me volvió a pasar, pero si llegara a suceder sé cómo defenderme», relató.

Mira también: Yola Polastry afirma que debió ganar Reinas del Show alguien ‘de buena figura’