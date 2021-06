Compartir Facebook

¡Libertad! Con saltos de alegría, Susy Díaz confirmó en el programa Magaly Tv la Firme, que por fin se pudo divorciar de su ahora ex-esposo Andy V.

“Gracias Dios mío. Gracias. Por fin salió mi divorcio. ¡Qué felicidad! ¡Qué feliz soy!”

La tía Chuchy peleó 7 años para conseguir el divorcio de su tormentoso ex, el reggaetonero Andy V. “Yo agradezco a Dios porque he luchado tantos años. Es la segunda demanda que estoy presentando y ya salió”

Susy Diaz y Andy V se casaron a lo grande y muy ‘enamorados’ en el 2012. Lamentablemente, su matrimonio parecía un reality lleno de escándalos y malos entendidos. Hasta que un año después, todo se derrumbó.

En el 2012, la ex vedette lo denunció por abandono de hogar y esperó 2 años más para poder demandar el divorcio. Luego de 3 años de juicio, se lo negaron. Pero la rubia no se pone triste, al contrario, agradece que en ese tiempo no estuvo divorciada.

“No me dio el divorcio la primera vez que presenté la demanda, pero no porque Dios sea malo. ¡Dios me ha protegido! Porque el Mero Loco se quería casar conmigo. Porque si hubiera salido mi divorcio me hubiera casado como tarada. Y sería más difícil divorciarme de esa sonsera”, señaló.

Nada puede perturbar a Susy, ella está más feliz que nunca. Aprovechando que está suelta en plaza, la rubia ha creado una nueva dieta: “Y ahora voy a hacer la dieta de la soltería, hacerlo con mucha alegría».

