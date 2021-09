Tilsa Lozano se harta de Jackson Mora porque ‘ni siquiera’ le ha dado el anillo

Compartir Facebook

Durante la última gala de Reinas del show, segunda temporada, Tilsa Lozano fue presentada nuevamente como jurado y fiel a su estilo se refirió a la pedida de mano y matrimonio con Jackson Moran.

La popular ‘Tili’ dejó una frase con ironía y se abrió la polémica nuevamente en el programa de la popular ‘Señito’. Todo comenzó cuando Gisela le dijo a Gabriela Herrera por qué no tenía pareja. “Si a los 20 años ya le rompieron el corazón ¡ya pues! Y tú Tilsa pidiendo: ‘¡Quiero casarme!”, dijo.

Frente a lo dicho por la conductora del reality show, la titular de ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ sorprendió diciendo: “Yo ya renuncié, me visto de blanco porque me da la gana. Una de las participantes devuelve anillo y a mí ni siquiera me lo han dado”, expresó Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano se encontró con Magaly Medina en avión: “Nos reímos nomás”

La ‘ex vengadora’ contó detalles de cómo fue su encuentro con la popular ‘urraca’ en el mismo avión con destino a Miami.

Ambas compartieron el avión por un par de horas, y de hecho ‘Tili’ contó que sus asientos también estuvieron bastante juntos. Afortunadamente había un pasillo que las separaba, aunque según Tilsa el saludo y encuentro fue cordial como dos personas adultas y civilizadas.

“Todo fue bastante civilizado. Las dos somos mujeres de televisión, así que lo cortés no quita lo valiente. Además, todo fue cordial”, expresó ‘Tili’.

La ‘ex vengadora’ detalló además que sí saludó a la ‘urraca’, pues a pesar de los roces que han tenido en televisión, ambas son adultas y saben sobrellevar un situación así. Ya luego Tilsa dijo que de igual forma el hecho le causó risa, pues Magaly es una de las personas que menos esperaba encontrarse, y menos en un avión.

“La saludé, me pareció lo correcto y ella respondió el saludo. Jackson hizo lo mismo…ya nos reímos nomás, qué vamos a hacer, son cosas de la vida que causan risa”, expresó.

