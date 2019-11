Zeballos afirma que la última palabra la tenía el JNE

El primer ministro Vicente Zeballos afirmó que el Gobierno respeta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que permite postular a los integrantes del Congreso disuelto en las elecciones legislativas de enero próximo, que conformará un Parlamento renovado.

“La última palabra la tenía el JNE y aún no tenemos conocimiento de la parte argumentativa en la cual se sostiene esta resolución; sin embargo, dentro de un estado de derecho, tal cual ha sido la posición del Gobierno, respetamos la autonomía y la decisión que ha tomado este ente electoral”, señaló.

Zeballos no se retractó de sus declaraciones del lunes, cuando se pronunció a favor de que los ex congresistas no deberían ser candidatos en las próximas elecciones del 2020 y el 2021, pero advirtiendo que el JNE será el que decida, como ocurrió el martes.

Entonces el Pleno del (JNE), tras un debate, respondió a la consulta hecha por el titular del Jurado Electoral Especial de Ica tomando en cuenta que la regla establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria.