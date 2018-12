“A mi novio le gusta como cocino”

La actriz Mónica Torres participó en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde aseguró que es muy buena en esos menesteres y gracias a ello logrado conquistar a muchos con su comida.

“Mi sazón siempre ha sido bastante felicitada por los galanes, y ahora por uno, que es el que más me importa, que es mi novio. A él le gusta como cocino. Y de los amigos que he invitado, hasta ahora hay cero quejas, al contrario. Lo que mejor me sale es el ají de gallina, la carapulcra, el arroz con pollo… yo preparo de todo”, dijo la actriz de ‘De vuelta al barrio’ que compitió con Claudia Berninzon.

“Terrible fue cocinar en 20 minutos pero la mamá que me tocó una capa. Todo nos salió bien. Con el arroz sí me fui de mambo con el agua, me quedó arroz con leche”.