Abogado de Mamani también es mañuco

Indeseables. Dios los cría, y ellos se juntan. Resulta que ahora el abogado Eduardo Piaggio, que asumió la defensa del recientemente suspendido congresista Moisés Mamani ante el Pleno del Congreso por la denuncia de tocamientos indebidos a una aeromoza, también fue acusado por el mismo delito.

Fue en el programa de la periodista Milagros Leiva del ATV, donde la sobrina de Eduardo Piaggio, quien no quiso brindar su nombre por seguridad, denunció que su tío la tocó indebidamente cuando ella tenía entre 11 y 13 años. “No recuerdo muy bien la edad que tenía, pero me dejó muy afectada. Al ver que él defienda este caso, yo me siento burlada. Siento que las disculpas que él me pidió, hace casi dos años, fueron disculpas solo por sobrellevar el momento, porque una persona que hace eso, no tendría porqué que defender este caso”, señaló la mujer vía telefónica al programa.

“Lamentablemente yo nunca puse una denuncia formal porque no tenía el apoyo de algunos familiares. Yo sé que esto me puede traer consecuencias, pero he esperado tanto este momento para poder cerrar mi capítulo y sanarme de toda la humillación y de todo el daño que este sujeto me hizo”, añadió la víctima, quien prefirió mantener el anonimato.

Eduardo Piaggio, abogado de Moisés Mamani había afirmado -ante el Pleno- que por una cuestión “forense y científica”, un tocamiento indebido contra una mujer no se puede dar en el sentido de arriba hacia abajo, provocando gran indignación. “La señorita afectada refiere que ella había sido tocada de la cintura para abajo, cuando de la experiencia forense y del análisis de revisión de algunos casos, el tocamiento indebido no se da de la cintura hacia abajo, sino se da en sentido inverso”, dijo Eduardo Piaggio.

Como se sabe su defendido el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quedó suspendido por cuatro meses de su cargo, tras aprobarse el informe de la Comisión de Ética que recomendaba la medida por la denuncia en su contra sobre tocamientos indebidos.