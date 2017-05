Claudia Ramírez: “Mario y yo no somos amigos”

La colombiana Claudia Ramírez dejó en claro que no ha tenido comunicación con Mario Hart, luego que ella misma dejara entrever en un show que el piloto la mensajeaba y que su matrimonio con Korina podría acabar mal. “Fue parte del show, fue una broma, en ese momento no sabía que las cosas estaban delicadas. Con Mario no hablamos nunca, no somos amigos, ni siquiera tengo su número”, sostuvo la ‘colocha’.

-¿Crees que Mario cuelgue los chimpunes?

Es un buen tipo y lo veo feliz, le llegó el amor porque para casarse, es algo serio y se hace por amor. Conozco a personas que el amor los hace madurar.

-¿Tus papeles están en regla?

Sí, totalmente.

(D.B)