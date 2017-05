‘Colocha’ chanca a Mario por copiar look de J. Balvin

La modelo colombiana Claudia Ramírez se mostró sorprendida al ver el nuevo look de Mario Hart, quien se tiñó el ‘copete’ con tonos rosados, rojos, naranjas y amarillos, y dijo que el piloto de autos no es original ya que quiere copiar el estilo del reguetonero, J. Balvin.

“Yo creo que sí le copia porque se ve igualito, parece la misma foto que subió Balvin.

¿Que si me gusta su nuevo look? La verdad que no, no le queda”, dijo la ‘colocha’ a Karibeña.

Ramírez también contó que se encuentra soltera y enfocada en sus shows y activaciones.

“Por ahora no pienso regresar a un reality porque no compito, soy floja”, agregó.

(D.B)