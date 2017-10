Eduardo Yáñez llora y pide perdón a periodista

El actor mexicano Eduardo Yáñez sorprendió a más de uno con su aparición ante cámaras después de agredir en un evento de Los Ángeles, al reportero Paco Fuentes del programa ‘El gordo y la flaca’. Ya con una actitud más calmada, el actor reiteró sus disculpas al hombre de prensa y no pudo evitar llorar por su actitud

“Quiero pedir una disculpa a Paco porque mi proceder no fue el correcto, sólo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, sentí yo que en ese momento insistía demasiado. Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que irme a mi país, con la gente que me quiere, con la gente que me conocen bien y reflexionaré sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional”, dijo Yáñez ante las cámaras al borde del llanto.