Erick Sabater critica a ‘Wawita’

El modelo Erick Sabater perdió los papeles y no soportó que Brunella Horna lo califique de “chinche” en el programa ‘Espectáculos’ por atacar constantemente a su expareja Micheille Soifer. Ante ello, el dominicano en pleno enlace vía telefónica respondió de la peor manera a la ‘wawita’ y hasta le dijo que no tiene moral para criticarlo cuando ella ha sido protagonista de innumerables escándalos.

“No tienes calidad moral para decirme eso, porque en algún momento tú has estado metida en mil escándalos. Lamentablemente fuiste una persona que mucha gente te criticó por tú caer mal en televisión”, le dijo Sabater a Brunella quien lejos de amilanarse le recomendó que se baje de su nube.

“Sí estás cayendo chinche. En un primer momento quedaste como un caballero porque no hablabas de Michelle Soifer pero ya te estás excediendo, y como personaje de televisión tienes que recibir comentarios buenos como comentarios malos. No te puedes enojar. Estás bien equivocado Erick, ubícate un poquito”, aseveró Horna y reveló que el ex de Michi grabó un video en redes señalando que los panelistas del programa están por canje.

“Bájate los humos un poquito, cuántas veces me han criticado y yo no me voy a molestar. Sí te crees más que otros, sino es así por qué grabaste un video donde dices que nosotros estamos por canje, nos ninguneó, hasta dices que acá nadie h estudiado y no sabe por qué hablamos de él”, refirió la rubia.