Ernesto Pimentel de lejitos con la paisana

Ernesto Pimentel defendió a su personaje de la ‘chola Chabuca’ y marcó distancia de la ‘paisana Jacinta’, tras la polémica que se ha desatado por la película ‘La paisana Jacinta: en busca de Wasaberto’. La figura de América TV indicó que su polleruda es muy diferente al creado por Jorge Benavides.

“Sobre la paisana solo puedo decir que a mí me gusta más Jorge Benavides que la paisana. Yo no voy hablar ni criticar porque es mi compañero y no es justo que critique a una persona con la que coincido en el género, además no he visto la película, el día del estreno estaba grabando y recién acabo de llegar de Panamá, donde estuve realizando unos eventos”, aseveró y destacó que ‘Chabuca’ no es un personaje que ofende a nadie por eso se mantiene intacta en la televisión.

“Considero que la chola muestra lo mejor de mí. Si alguien tiene que preguntarle, en mi opinión decirle chola Chabuca a una persona no es un insulto. Estoy en una posición que no sería lo correcto hablar del otro personaje, para mí Jorge es un tipo talentoso”, indicó el conductor de ‘El Reventonazo de la chola’ que hoy tendrá como invitada a Yahaira Plasencia que hablará sobre el remember que habría tenido con su ex Jefferson Farfán.

De otro lado confirmó que renovó contrato con América TV para continuar al frente del programa, aunque le gustaría concretar nuevos proyectos televisivos. “Me gustaría un espacio donde pueda darle mayor cobertura a la cumbia y folclor, las entrevistas que realizo son motivo de orgullo para mí”, dijo.(K.Cabrera)