Hijo de ‘Melcochita’: “Camión se cruzó y se dio a la fuga”

Hoy al mediodía se realizará la audiencia en el Juzgado Mixto de Paiján, en la provincia de Ascope del departamento La Liber­tad, para determinar si el cómico Pablo Villanueva, de 80 años, conocido como ‘Melcochita’, pasará nueve meses bajo prisión preven­tiva en el penal El Milagro, en Trujillo, por el trágico ac­cidente de tránsito ocurrido el miércoles a la altura del kilómetro 627 de la carrete­ra Panamericana Norte, que dejó un muerto y un herido.

En ese sentido, Karibe­ña se comunicó con Pablo Villanueva hijo para cono­cer el estado de salud de su padre y si están cubriendo los gastos del sepelio de la víctima, Gilmer Castillo Caballero, de 49 años, y las medicinas que necesita Jor­ge Saldaña Sánchez, de 54, quien terminó con fuertes contusiones en uno de sus brazos y una pierna.

“Estamos cumpliendo con todo lo que dice la ley. Yo acabo de salir de pagar la funeraria, alrededor de cinco mil soles. Acabo de sa­lir del hospital también, he pagado mil soles de medici­na, el señor (Jorge Saldaña) está mal de la pierna y del brazo, pero se está recu­perando.

El hecho que estemos pagando los gastos no significa que estamos admitiendo culpabilidad, estamos ayudando de nuestra parte. Estamos cu­briendo los gastos necesarios”.

Luego de dejar claro que no han des­ampara­do a la familia de la víctima, el hijo de Mel­cochita dio detalles de lo que sucedió ese trágico día. Según narra, el vehículo que manejaba el có­mico, donde iban también su esposa Monserrat y sus tres hijas, salió de su carril para evitar que un camión lo impactara.

“Un camión se ha cruzado, él (Melcochita) hizo una maniobra para que no choque con el camión y estaba la motocicleta al otro lado, mi papá no la vio por­que la moto no tenía luces. El camión se fugó y mi papá es el que está corriendo con los gastos. Él sigue detenido, esto me da pena porque no se levantó con la idea de matar a nadie, fue un accidente que no esperábamos iba a suceder”, cuenta.

MOTOCICLETA TENÍA PLACA DE AUTOMÓVIL

Asimismo, nos informó que la motocicleta en la que viajaban Castillo Caballero y Saldaña Sánchez llevaba la placa M3G415 que, según indica la Sunarp, pertenece a un Nissan blanco, cuyo pro­pietario es Jorge Luis Herrera Gherzzinich.

“La placa es de carro, el conductor que falleció no te­nía SOAT, ni casco, ni luces, ni licencia de conducir, todo informal. No es por justifi­cación pero, ¿qué hacía una moto con placa de un carro andando por las calles? Si ellos hubieran cometido el accidente se daba a la fuga, de hecho”, indica.

“ESPEREMOS QUE MI PAPÁ QUEDE EN LIBERTAD”

Finalmente ante el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra el artista por los presuntos de­litos de homicidio culposo agravado y lesiones cul­posas agravadas que hizo el fiscal Hermes Hidalgo Romero, Pablo hijo reitera que su padre no es culpable del fatal accidente.

“El fiscal puede pedir por ley lo que es de ley, pero esperemos que no llegue a tanto. Ha salido el resultado del dosaje etílico y se com­prueba que mi papá no ha estado mareado. Esperemos que mi papá quede en liber­tad. Mi papá es una persona muy alegre, pero ahora está mal. Ayer se le bajó la presión, pero no sabemos exactamente si tiene algún golpe fuerte porque no se ha realizado un examen exhaustivo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: