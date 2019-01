José Domingo Pérez: “Como ciudadano me siento indignado”

El fiscal José Domingo Pérez, removido del caso Lava Jato la noche del lunes 31, se pronunció sobre la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de sacarlo del equipo especial que integraba hasta el último día del 2018. “Como ciudadano me siento indignado, como fiscal me sorprende que no se haya seguido una regularidad respecto a cesarme en la función, entiendo que una vez que me notifiquen en la resolución, juntamente con Rafael Vela, daremos un pronunciamiento (anoche)”, expresó.

CRITICA A MARCIAL PÁUCAR

La resolución de Chávarry fue oficializada ayer en el diario oficial El Peruano. Según la disposición, el fiscal superior Frank Almanza Altamirano reemplazará a Rafael Vela como el coordinador del equipo especial, mientras que Marcial Páucar hará lo propio con José Domingo Pérez como fiscal provincial. Justamente sobre Marcial Páucar, el fiscal Pérez cuestionó su designación. Recordó la crítica que le hizo al no oponerse a una autorización de permiso de salida del país del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Si ven los antecedentes, a uno de ellos yo tuve que criticar toda vez que no se había opuesto a la autorización o permiso de salida del país sobre Pedro Pablo Kuczynski cuando pesaba un impedimento de salida del país”, comentó en las afueras de su vivienda. Dijo que la designación de Páucar podría ser “una oportunidad” para que otros investigados del caso, y que cuentan con esta restricción, puedan solicitar una autorización similar

ACUERDO EN RIESGO

El fiscal Pérez admitió que el acuerdo de colaboración que alcanzó la Fiscalía y la empresa Odebrecht, el cual sería refrendado el 11 de enero en Brasil, corre peligro tras la decisión de Pedro Chávarry, de separarlo a él y a Rafael Vela de las investigaciones. “Creo que esa (el peligro) es una consecuencia lógica que los medios de comunicación están dando a conocer”, afirmó.

“Temo sea sujeto de sustracción”

El fiscal Pérez también se mostró preocupado por la información de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori. “Me vi en la obligación de retornar a la oficina del equipo especial en lo que corresponde a las investigaciones que se le siguen a la señora Keiko, toda vez que tengo que lacrar la puerta de ingreso porque hay información sensible e importante y tengo temor que sea sujeto de algún tipo de sustracción”, señaló.