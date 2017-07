Katty García tendrá un varoncito

La exbai­larina Katty García, quien causó revuelo en Chollywood por casarse con Karim Vidal en Estados Unidos y quedar embarazada gracias a la ayuda de la ciencia, reveló que será mamá de un varoncito. La noticia la dio en el programa ‘En boca de to­dos’, donde señaló que ya tiene cinco meses de embarazo y le gustaría llamar a su primogénito Antonio, en alusión a su segundo nombre Antonia.

“Estoy feliz, voy a contarles que voy a tener a Toñito. Los primeros meses fueron fatales, bajé mucho de peso, pero ahora ya estoy normal y como tranquila, se me antoja más las ensaladas sobre todo tomate con limón. He pensado en que se llame Antonio, pero aún no está definido”, dijo la ex de Lucho Cuéllar.