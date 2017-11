Laura Bozzo: “No regresé con Christian”

La conductora de televisión Laura Bozzo dejó en claro que no ha retomado su relación con Christian Zuárez luego que medios mexicanos aseguren que habría regresado a los brazos del cantante. “Nuevamente TV Notas miente a base de dichos que afirman que me reconcilié. No estoy con Christian hace cinco meses y solo dependo emocionalmente de mis hijas, pero por los años compartidos soy amiga de él y de todos mis ex”, afirmó la ‘señorita’ Laura a través de su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, aseguró que tomará cartas en el asunto respecto a las continuas difamaciones del medio mexicano. “Nos vamos por la tercera demanda”, remarcó.