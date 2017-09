¿Le da su bendición? El cantante y líder del ‘Grupo América’, Leonard León, le envió sus mejores deseos a Karla Tarazona quien ahora ha sido vinculada sentimentalmente con Alonso Alfaro Acuña, primo del congresista Richard Acuña.

En conversación con diario Karibeña, el cantante de cumbia indicó que prefiere no ahondar en los temas de amores de la madre de sus hijos, pues quiere seguir manteniendo una buena relación con la Tarazona; sin embargo le dio su bendición en cuanto al supuesto romance con Alfaro. “Prefiero no hablar, no opinar del tema y mucho menos de su vida privada. Prefiero llevar la fiesta en paz. Pero Karlita sabe que yo le deseo lo mejor y que tiene todo mi apoyo”, expresó el cantante.

NO SE ESCONDE

Por su parte, Karla salió al frente y dijo su verdad sobre la situación sentimental con Alonso Alfaro, con quien se le vio en una cariñosa situación hace algunos días atrás.

“Las imágenes son más que claras, no me voy a negar porque sé que me estoy exponiendo… Si uno sale a una discoteca o a un lugar público, sabes a lo que te expones”, comentó la conductora de televisión.

Asimismo, dijo que tras las experiencias vividas prefiera mantener al margen de las pantallas su vida sentimental. “Quiero respetar que la otra persona no tiene absolutamente nada que ver con la televisión, a diferencia mía. Cada uno en su sitio y todos felices”, añadió Karla.