Melissa Klug: “Exponen a mis hijos”

La chalaca Melissa Klug reafirmó una vez más que hasta el momento no le ha llegado ninguna carta notarial de parte de su expareja y padre de sus hijos, Jefferson Farfán. Sostuvo que ella jamás rompió el acuerdo de no hablar con el futbolista mientras que su “ahijadita”, Valeria Roggero, es la que utilizó las redes sociales “para escribir mi nombre y apellido”.

“A mí no me ha llegado nada (carta notarial), el Zorro sabe más que yo… Obviamente cuando me pregunten por ella (Valeria) voy a decir que no la conozco, nunca he compartido nada porque no es mi familia. A mí me preguntan porque obviamente viajan con mis hijos. Sí voy a demandar a esta chiquita porque se ha tomado atribuciones donde no le corresponden”, comentó la chalaca en ‘AAA’.

Además sostuvo que si ella alguna vez opinó de viaje de Farfán con la ex del también jugador Jordy Reyna fue “porque estaban viajando con mis hijos” y se mostró molesta porque por culpa de esta situación se han visto expuestos sus dos menores en los medios. “Eso ya lo vamos a conversar por vía legal, él está exponiendo a mis hijos a todo esto. Él está haciendo que todos comiencen hablar”, aseveró.

Cuando le preguntaron si habría posibilidad que Jefferson inicie un romance con la hija de su madrina indicó que desea marcar distancia. “No voy a responder sobre ese tema porque no puedo hablar nada de él. Siempre he dicho que es soltero y es su vida, yo no me meto. Sí él no tienen nada qué ocultar que el mismo responda no tengo por qué defenderlo”, apuntó.

“Si ella alguna vez fue a la casa habrá sido para jugar con mi hija Gianella porque son de la misma edad, qué voy hablar con ella”, indicó la Blanca Chucuito.